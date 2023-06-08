Демиденко Иулиания Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Демиденко Иулиания Терентьевна
Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Сын: Демиденко Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.
Дочь: Демиденко Матрона Терентьевна
Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович
Сантуриновка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.
Дочь: Антонина Терентьевна
Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно