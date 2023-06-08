Демиденко Иулиания Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко Иулиания Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Демиденко Иулиания Терентьевна

Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Сын: Демиденко Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович

Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.

Дочь: Демиденко Матрона Терентьевна

Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович

Сантуриновка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.

Дочь: Антонина Терентьевна

Отец ребёнка: Демиденко Терентий Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиденко Терентий Евграфович

Смерть
Неизвестно