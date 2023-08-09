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Демиденко Терентий Евграфович

Место рождения

Николаевка, Казенно-Торско-Алексеевская волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

Около 21.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.06.1878 ст.

Отец: Демиденко Евграф Ефимович

Мать: Демиденко Анисия Тихоновна

Николаевка, Казенно-Торско-Алексеевская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Демиденко Иулиания Терентьевна

Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Сын: Демиденко Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна

Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.

Дочь: Демиденко Матрона Терентьевна

Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна

Сантуриновка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.

Сын: Демиденко Симеон Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Сантуриновка, Сантуриновская волость, Бахмутский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.

Дочь: Антонина Терентьевна

Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демиденко Иулиания Изотовна

Смерть
Неизвестно