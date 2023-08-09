Демиденко Терентий Евграфович
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.06.1878 ст.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Демиденко Иулиания Терентьевна
Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Сын: Демиденко Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна
Рождение ребёнка
14.11.1906 ст.
Дочь: Демиденко Матрона Терентьевна
Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.
Сын: Демиденко Симеон Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.
Дочь: Антонина Терентьевна
Мать ребёнка: Демиденко Иулиания Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно