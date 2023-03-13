Бухватовъ Сидоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Стажаревъ Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бухватовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Салмина Пелагея
Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бухватовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793