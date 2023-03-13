Бухватовъ Сидоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухватовъ Сидоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Стажаревъ Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бухватовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Салмина Пелагея

Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бухватовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Бухватова Прасковья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухватова Прасковья Петрова

Смерть
1793
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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