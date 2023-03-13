Бухватова Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бухватовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Салмина Пелагея
Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бухватовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухватовъ Сидоръ