Бухватова Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухватова Прасковья Петрова

Бухватова Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бухватовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Салмина Пелагея

Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бухватовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Бухватовъ Сидоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухватовъ Сидоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close