Шестаков Влас Фирсович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шестакова Акилина Власовна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.05.1860
Сын: Шестаков Николай Власович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно