Шестаков Влас Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Влас Фирсович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шестакова Акилина Власовна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Шестаков Николай Власович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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