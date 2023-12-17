Шестакова -- Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шестакова Акилина Власовна
Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович
Рождение ребёнка
01.05.1860
Сын: Шестаков Николай Власович
Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович
Рождение ребёнка
08.03.1862
Дочь: Шестакова Евдокия Власовна
Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: Шестакова Мария Власовна
Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно