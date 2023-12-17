Шестакова -- Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова -- Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шестакова Акилина Власовна

Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Шестаков Николай Власович

Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1862

Дочь: Шестакова Евдокия Власовна

Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: Шестакова Мария Власовна

Отец ребёнка: Шестаков Влас Фирсович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Влас Фирсович

Смерть
Неизвестно
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