Bolotin (Shubin) Dunia
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Шубин Shubin Иван Evan
in Russia
Рождение ребёнка
1843
Сын: Болотин Bolotin Петр Харламович
Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Болотин Bolotin Лукьян Харламович
Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Maria Харламтьевна Harlantivna
Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Shubin Fevronia
Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович
in Russia
Смерть
Неизвестно