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Bolotin (Shubin) Dunia

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Шубин Shubin Иван Evan

Мать: не указана

in Russia
Рождение ребёнка
1843

Сын: Болотин Bolotin Петр Харламович

Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Болотин Bolotin Лукьян Харламович

Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Maria Харламтьевна Harlantivna

Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Shubin Fevronia

Отец ребёнка: Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович

in Russia
Смерть
Неизвестно
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