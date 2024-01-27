Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович

Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович

Место рождения

in Russia Тамбовская губения

Дата рождения

1817

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Болотин Bolotin Nikifir

Мать: Bolotin ?

in Russia Тамбовская губения
Рождение ребёнка
1843

Сын: Болотин Bolotin Петр Харламович

Мать ребёнка: Bolotin Dunia

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Болотин Bolotin Лукьян Харламович

Мать ребёнка: Bolotin Dunia

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Смерть
1852
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
| GEDCOM Import
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Maria Харламтьевна Harlantivna

Мать ребёнка: Bolotin Dunia

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Shubin Fevronia

Мать ребёнка: Bolotin Dunia

in Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close