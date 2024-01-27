Болотин Bolotin Харлам Harlan Никифорович
Место рожденияin Russia Тамбовская губения
Дата рождения1817
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Болотин Bolotin Nikifir
Мать: Bolotin ?
in Russia Тамбовская губения
Рождение ребёнка
1843
Сын: Болотин Bolotin Петр Харламович
Мать ребёнка: Bolotin Dunia
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Болотин Bolotin Лукьян Харламович
Мать ребёнка: Bolotin Dunia
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Смерть
1852
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
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Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Maria Харламтьевна Harlantivna
Мать ребёнка: Bolotin Dunia
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Shubin Fevronia
Мать ребёнка: Bolotin Dunia
in Russia