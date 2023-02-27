(Дудина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дудин Емельян

Отец ребёнка: Дудин Андрей

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дудин Иван

Отец ребёнка: Дудин Андрей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Дудин Андрей

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Андрей

Смерть
Неизвестно
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