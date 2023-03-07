Ашихмин Павел Фетисов
Место рожденияпоч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1678
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Ашихмин Фетис (Фетиско) Семенов
Мать: не указана
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Ашихмин Викул Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1744