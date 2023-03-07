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Ашихмин Павел Фетисов

Место рождения

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Ашихмин Фетис (Фетиско) Семенов

Мать: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Ашихмин Викул Павлов

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1744
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
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