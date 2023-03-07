(Ашихмина) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ашихмина) Евдокия Павлова

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Место рождения

Пермяки

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

После 1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Ашихмин Павел Фетисов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Медвежья, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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