(Горшенина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшенина) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Горшенинъ Дмитрий

Мать: не указана

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