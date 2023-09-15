Трухачева (Бакаева) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухачева (Бакаева) Матрена Петровна

Место рождения

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бакаев Петр

Мать: не указана

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1928

Муж: Трухачев Борис Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Каретникова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Трухачев Григорий Борисович

Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Трухачев Александр Борисович

Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сафонова Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Трухачева Зоя Борисовна

Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич

Смерть
1986
Подольск, Подольск, Московская область
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