Трухачева (Бакаева) Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бакаев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Каретникова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Трухачев Григорий Борисович
Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Трухачев Александр Борисович
Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сафонова Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Трухачева Зоя Борисовна
Отец ребёнка: Трухачев Борис Дмитриевич
Смерть
1986
Подольск, Подольск, Московская область