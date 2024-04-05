Ордынец (Голек) Ядвига Ванда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордынец (Голек) Ядвига Ванда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ордынец) Янина Валентиновна

Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ордынец) Мария Валентиновна

Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордынец Владислав Валентинович

Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ордынец Хенрик Валентинович

Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордынец Валентин Ахиллесович

Смерть
Неизвестно

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