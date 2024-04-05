Ордынец (Голек) Ядвига Ванда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ордынец) Янина Валентиновна
Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ордынец) Мария Валентиновна
Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ордынец Владислав Валентинович
Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ордынец Хенрик Валентинович
Отец ребёнка: Ордынец Валентин Ахиллесович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно