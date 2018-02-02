Скорнякова (Александрова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1956
Дата смерти02.02.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956
Отец: Александров Михаил
Мать: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
10.06.1975
Дочь: Таистова Вера Александровна
Отец ребёнка: Скорняков Александр Константинович
Рождение ребёнка
09.09.1982
Дочь: Ефремова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Скорняков Александр Константинович
Смерть
02.02.2018