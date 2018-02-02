Скорнякова (Александрова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорнякова (Александрова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1956

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

Т
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956

Отец: Александров Михаил

Мать: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
10.06.1975

Дочь: Таистова Вера Александровна

Отец ребёнка: Скорняков Александр Константинович

Рождение ребёнка
09.09.1982

Дочь: Ефремова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Скорняков Александр Константинович

Смерть
02.02.2018
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