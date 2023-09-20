Ефремова (Скорнякова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1982
Рождение ребёнка
04.?.2001 ст.
Дочь: Левина Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Вячеслав
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.2010
Дочь: Ефремова Александра Валентиновна
Отец ребёнка: Ефремов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
26.04.2016
Дочь: Ефремова Тамара Валентиновна
Отец ребёнка: Ефремов Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно