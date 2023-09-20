Ефремова (Скорнякова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Скорнякова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

Т
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1982

Отец: Скорняков Александр Константинович

Мать: Скорнякова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
04.?.2001 ст.

Дочь: Левина Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Вячеслав

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.2010

Дочь: Ефремова Александра Валентиновна

Отец ребёнка: Ефремов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
26.04.2016

Дочь: Ефремова Тамара Валентиновна

Отец ребёнка: Ефремов Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Валентин Иванович

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