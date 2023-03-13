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(Козлова) Анна
(Козлова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
?.04.1838
Пол
Женский
Отец
Козловъ Кузьма
1807 г.р.
Мать
Козлова (Гордеева) Александра
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Козловъ Кузьма
Мать:
Козлова Александра
Смерть
?.04.1838
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