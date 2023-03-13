(Козлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

?.04.1838

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Козловъ Кузьма

Мать: Козлова Александра

Смерть
?.04.1838
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