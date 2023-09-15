Лошкаревы Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1789
Отец: Лошкаревы Петр Миронович
Мать: не указана
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лошкаревы Трофим Иванович
Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все