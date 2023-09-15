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Лошкаревы Иван Петрович

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Лошкаревы Петр Миронович

Мать: не указана

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лошкаревы Мирон Иванович

Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лошкаревы Трофим Иванович

Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лошкаревы Иван Иванович

Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Лошкаревы Ульяна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
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