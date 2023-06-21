Егорова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1902
Дата смерти06.12.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1902
Отец: Прокушев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1922
Сын: Егоров Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Егоров Владимир Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Егоров Василий Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
02.11.1927
Сын: Егоров Александр Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Егорова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Егоров Евгений Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
21.05.1938
Сын: Егоров Николай Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
07.06.1940
Дочь: Немцева Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
02.01.1943
Дочь: Сидорочкина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович
Смерть
06.12.1968