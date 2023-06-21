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Егорова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1902

Дата смерти

06.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1902

Отец: Прокушев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1922

Сын: Егоров Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Егоров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Егоров Василий Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
02.11.1927

Сын: Егоров Александр Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Егорова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Егоров Евгений Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
21.05.1938

Сын: Егоров Николай Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
07.06.1940

Дочь: Немцева Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
02.01.1943

Дочь: Сидорочкина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Фёдорович

Смерть
06.12.1968
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