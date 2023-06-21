Егоров Константин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1896
Дата смерти04.07.1974
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1896
Отец: Егоров Фёдор
Мать: Неизвестная Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1922
Сын: Егоров Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Егоров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Егоров Василий Константинович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1927
Сын: Егоров Александр Константинович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Егорова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Егоров Евгений Константинович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
21.05.1938
Сын: Егоров Николай Константинович
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1940
Дочь: Немцева Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1943
Дочь: Сидорочкина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна
Смерть
04.07.1974