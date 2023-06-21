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Егоров Константин Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1896

Дата смерти

04.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1896

Отец: Егоров Фёдор

Мать: Неизвестная Неизвестно

Рождение ребёнка
05.12.1922

Сын: Егоров Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Егоров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Егоров Василий Константинович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1927

Сын: Егоров Александр Константинович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Егорова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Егоров Евгений Константинович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1938

Сын: Егоров Николай Константинович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1940

Дочь: Немцева Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1943

Дочь: Сидорочкина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Михайловна

Смерть
04.07.1974
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