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Шелковников Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1953

Дата смерти

03.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953

Отец: Шелковников Алексей Иванович

Мать: Бычкова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1976

Сын: Шелковников Евгений Викторович

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
17.05.1983

Сын: Шелковников Виктор Викторович

Мать ребёнка: Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1990

Дочь: Шелковникова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Семёнова Ира Владимировна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.02.1992

Дочь: Шелковникова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Семёнова Ира Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Ира Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
03.05.2013
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