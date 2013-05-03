Шелковников Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1953
Дата смерти03.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953
Рождение ребёнка
15.01.1976
Сын: Шелковников Евгений Викторович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
17.05.1983
Сын: Шелковников Виктор Викторович
Мать ребёнка: Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1990
Дочь: Шелковникова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Семёнова Ира Владимировна
Рождение ребёнка
19.02.1992
Дочь: Шелковникова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Семёнова Ира Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.2013