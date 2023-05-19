Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Астафьева Екатерина Митрофановна
Астафьева Екатерина Митрофановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
24.10.1905 ст.
Пол
Женский
Отец
Астафьев Митрофан Саввин
Мать
Астафьева (Абросимова) Мария Илларионовна
Около 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1905 ст.
Отец:
Астафьев Митрофан Саввин
Мать:
Астафьева Мария Илларионовна
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия