Астафьева Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Екатерина Митрофановна

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

24.10.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1905 ст.

Отец: Астафьев Митрофан Саввин

Мать: Астафьева Мария Илларионовна

Серпухов, Серпухов, Московская область
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