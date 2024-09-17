Ярыгина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: (Ярыгина) Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: (Ярыгина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович
Смерть
Неизвестно