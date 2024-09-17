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Ярыгина Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Ефим Никитович

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: (Ярыгина) Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Ярыгин Борис Ефимович

Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Ярыгин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: (Ярыгина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ярыгин Ефим Никитович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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