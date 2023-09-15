Долгоруков Фёдор Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1492
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1492
Отец: Долгоруков Владимир Иванович
Мать: не указана
Меньшой. Титул: князь
Место жительства
1496
Вместе с отцом и братьями владел землями Олтуховской и Шебановской волостей Малоярославецкого уезда Московского княжества
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно