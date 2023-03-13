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(Шонгина) Маріанна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

12.02.1866

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1866

Отец: Шонгинъ Илія

Мать: Шонгина Марѳа

Александровка
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