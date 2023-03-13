Шонгина (Ерастова) Марѳа
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.03.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1844
Отец: Ерастовъ Иванъ
Мать: Ерастова Анисія
Александровка
Бракосочетание
13.10.1863
Муж: Шонгинъ Илія
Рождение ребёнка
13.08.1864
Дочь: Емельянова Наталія
Отец ребёнка: Шонгинъ Илія
Александровка
Рождение ребёнка
12.02.1866
Дочь: Маріанна
Отец ребёнка: Шонгинъ Илія
Александровка
Рождение ребёнка
28.06.1868
Сын: Шонгинъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Илія
Александровка
Рождение ребёнка
17.07.1870
Сын: Шонгинъ Илія
Отец ребёнка: Шонгинъ Илія
Александровка
Рождение ребёнка
02.07.1872
Сын: Шонгинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Илія
Александровка
Рождение ребёнка
19.07.1873
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Шонгинъ Илія
Александровка