Шонгина (Ерастова) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Ерастова) Марѳа

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.03.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1844

Отец: Ерастовъ Иванъ

Мать: Ерастова Анисія

Александровка
Бракосочетание
13.10.1863

Муж: Шонгинъ Илія

Рождение ребёнка
13.08.1864

Дочь: Емельянова Наталія

Отец ребёнка: Шонгинъ Илія

Александровка
Рождение ребёнка
12.02.1866

Дочь: Маріанна

Отец ребёнка: Шонгинъ Илія

Александровка
Рождение ребёнка
28.06.1868

Сын: Шонгинъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Илія

Александровка
Рождение ребёнка
17.07.1870

Сын: Шонгинъ Илія

Отец ребёнка: Шонгинъ Илія

Александровка
Рождение ребёнка
02.07.1872

Сын: Шонгинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Илія

Александровка
Рождение ребёнка
19.07.1873

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Шонгинъ Илія

Александровка
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