(Казакова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гундорина Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Петр Филиппович

Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич

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