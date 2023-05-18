(Казакова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гундорина Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Казаков Филипп Яковлевич