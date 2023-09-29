Гребенюк Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1843 ст.
Сын: Гребенюк Дионисий Тимофеевич
Отец ребёнка: Гребенюк Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.01.1940 ст.
Сын: Гребенюк Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Гребенюк Тимофей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно