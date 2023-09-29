Гребенюк Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенюк Ксения Михайловна

Гребенюк Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1843 ст.

Сын: Гребенюк Дионисий Тимофеевич

Отец ребёнка: Гребенюк Тимофей Прокопьевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.01.1940 ст.

Сын: Гребенюк Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Гребенюк Тимофей Прокопьевич

Майданецкое, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Тимофей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close