Гребенюк Дорофей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенюк Анна Мироновна
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.
Сын: Гребенюк Самуил Дорофеевич
Мать ребёнка: Гребенюк Анна Мироновна
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.
Дочь: Гребенюк Евфросиния Дорофеевна
Мать ребёнка: Гребенюк Анна Мироновна
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.
Мать ребёнка: Гребенюк Анна Мироновна
Смерть
Неизвестно