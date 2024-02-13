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Гребенюк Дорофей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Гребенюк Тимофей Прокопиевич

Мать: Гребенюк Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенюк Анна Мироновна

Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.

Сын: Гребенюк Самуил Дорофеевич

Мать ребёнка: Гребенюк Анна Мироновна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.09.1869 ст.

Дочь: Гребенюк Евфросиния Дорофеевна

Мать ребёнка: Гребенюк Анна Мироновна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.10.1872 ст.

Сын: Гребенюк Карп Дорофеевич

Мать ребёнка: Гребенюк Анна Мироновна

Майданецкое, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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