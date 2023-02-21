Блинов Микифор Панкратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Микифор Панкратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1626

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1626

Отец: Блинов Панка Петрович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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