Шамова (Гречушкина) Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамова (Гречушкина) Евдокия Александрова

Шамова (Гречушкина) Евдокия Александрова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1909 ст.

Муж: Шамов Трофим Афанасьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
он -3 брак она-2 брак по жениху Артемий Александров Володин-с. Новотишевого Рязанская губ Раненбургский уезд Сергей Ильин Гречушкин по невесте Иосиф Егоров Гречушкин Никита Иудов Гречушкин
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.

Сын: Шамов Иоанн Иван Трофимов

Отец ребёнка: Шамов Трофим Афанасьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.

Дочь: Шамова Марина Трофимова

Отец ребёнка: Шамов Трофим Афанасьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.