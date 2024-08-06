Шамова (Гречушкина) Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
он -3 брак она-2 брак по жениху Артемий Александров Володин-с. Новотишевого Рязанская губ Раненбургский уезд Сергей Ильин Гречушкин по невесте Иосиф Егоров Гречушкин Никита Иудов Гречушкин
Рождение ребёнка
24.03.1913 ст.
Сын: Шамов Иоанн Иван Трофимов
Отец ребёнка: Шамов Трофим Афанасьев
Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.
Дочь: Шамова Марина Трофимова
Отец ребёнка: Шамов Трофим Афанасьев
Смерть
Неизвестно