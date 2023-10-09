Самсонов Ларион Евлампиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
9 лет в 1834 г. 1834 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив ГАТО 154-8-491 74 года в 1897 году. Раскольники. Отставной солдат. Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская в... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1861
Дочь: Самсонова Мария Ларионова
Мать ребёнка: Самсонова Варвара Сергеева
Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Спасское село 1861 год запись №11 Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно