Самсонов Ларион Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Ларион Евлампиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Самсонов Евлампий Терентьев

Мать: Самсонова Хевронья Семенова

9 лет в 1834 г. 1834 РС Ильина Саламатовской волости Тобольский архив ГАТО 154-8-491 74 года в 1897 году. Раскольники. Отставной солдат. Перепись населения 1897 г. Ялуторовский уезд, Саламатовская в... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1861

Дочь: Самсонова Мария Ларионова

Мать ребёнка: Самсонова Варвара Сергеева

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Спасское село 1861 год запись №11 Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Варвара Сергеева

Смерть
Неизвестно
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