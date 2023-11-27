Золотаревский Мойше — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотаревский Мойше

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Золотаревский Исаак-Арон

Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл

Златополь
Рождение ребёнка
1875

Сын: Золотаревский Велвл

Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янкелевич Хинда

Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покрасс Фейга

Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотаревский ?

Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл

Смерть
Неизвестно
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