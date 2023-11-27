Золотаревский Мойше
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл
Златополь
Рождение ребёнка
1875
Сын: Золотаревский Велвл
Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янкелевич Хинда
Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покрасс Фейга
Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотаревский ?
Мать ребёнка: Золотаревский Эйдл
Смерть
Неизвестно