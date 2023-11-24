Ряхин Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряхин Федор
Мать: Александра
Рождение ребёнка
12.10.1956
Дочь: Копылова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Ряхина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моукола Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Ряхина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряхина Нина
Смерть
Неизвестно