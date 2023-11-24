Ряхин Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхин Фёдор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряхин Федор

Мать: Александра

Рождение ребёнка
12.10.1956

Дочь: Копылова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Ряхина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моукола Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Ряхина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряхина Нина

Смерть
Неизвестно
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