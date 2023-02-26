Гурцова Анна Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова Анна Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1863

Муж: Гурцов Илья Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
До ?.05.1863
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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