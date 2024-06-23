Мещанова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти13.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1926
Сын: Мещанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Мещанов Иван Михайлович
Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1983
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)