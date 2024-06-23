Мещанова Евдокия Дмитриевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещанова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

13.12.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1926

Сын: Мещанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Мещанов Иван Михайлович

Онбия, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1983
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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