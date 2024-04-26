Герингер Эдуард Готлибович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1983
Дочь: Риссэ (Герингер) Елена Эдуардовна
Мать ребёнка: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна
Рождение ребёнка
10.04.1986
Сын: Герингер Максим Эдуардович
Мать ребёнка: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна