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Герингер Эдуард Готлибович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна

Рождение ребёнка
31.03.1983

Дочь: Риссэ (Герингер) Елена Эдуардовна

Мать ребёнка: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
10.04.1986

Сын: Герингер Максим Эдуардович

Мать ребёнка: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

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