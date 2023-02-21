Арина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Яков Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Захар Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Смерть
Неизвестно