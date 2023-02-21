Арина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Яков Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Захар Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Скугорево, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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