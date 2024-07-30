Иванова Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иванов Перфилий Яковлевич
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Иванова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Иванова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Иванова Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович
Смерть
Неизвестно