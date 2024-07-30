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Иванова Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков Евдокимович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иванов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иванов Перфилий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Иванова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Иванова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иванов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Иванов Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иванов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Иванова Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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