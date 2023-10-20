Косуля Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косуля Наталия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косуля Сергей Гаврилович

Мать: Кушнир Агрофена Мусиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Сагач Михаил Савелиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагач Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сагач Михаил Савелиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагач Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Сагач Михаил Савелиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагач Михаил Савелиевич

Смерть
Неизвестно
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