Кисилева (Сазанова) Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилева (Сазанова) Оксинья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Сазановъ Андрей

Мать: Сазанова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Киселевъ Илья

Отец ребёнка: Киселевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Киселевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Киселевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Семенъ

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