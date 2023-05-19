Кисилева (Сазанова) Оксинья
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Сазановъ Андрей
Мать: Сазанова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Киселевъ Илья
Отец ребёнка: Киселевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Киселевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Киселевъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Семенъ