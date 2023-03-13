Сазанова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазанова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кисилева Оксинья

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сазановъ Емельянъ

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановъ Андрей

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