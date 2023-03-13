Сазанова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кисилева Оксинья
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сазановъ Емельянъ
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановъ Андрей