Любимов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Любимов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1887
Дочь: Зотина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Любимова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Любимов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно