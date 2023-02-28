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Любимов Михаил Петрович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Любимов Петр Михайлович

Мать: Любимова Авдотья Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1887

Дочь: Зотина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Любимова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Любимов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Степановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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