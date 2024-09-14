Мишин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1893 ст.
Отец: Мишин Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1919
Дочь: Мишина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Аксенова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1921
Дочь: Мишина Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Аксенова Анна Алексеевна
св-во
Смерть
Неизвестно