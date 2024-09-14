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Мишин Алексей Николаевич

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1893 ст.

Отец: Мишин Николай Андреевич

Мать: Бибакова Марфа Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1919

Дочь: Мишина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Аксенова Анна Алексеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1921

Дочь: Мишина Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Аксенова Анна Алексеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
св-во
Смерть
Неизвестно

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