Чащин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чащин Иван Васильевич
Мать: Чащина Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чащина Капитолина Петровна
Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Чащина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чащина Александра Петровна
Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чащина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно