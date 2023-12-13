Чащин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чащин Иван Васильевич

Мать: Чащина Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Чащин Трифон Петрович

Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чащина Капитолина Петровна

Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чащин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чащина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чащина Александра Петровна

Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чащина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Обухова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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