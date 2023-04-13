Мандрыкина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кравченко Марфа Демьяновна
Отец ребёнка: Мандрыкин Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1892
Сын: Мандрыкин Давид Демьянович
Отец ребёнка: Мандрыкин Демьян Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1894
Дочь: Бобровская Гликерия Демьяновна
Отец ребёнка: Мандрыкин Демьян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно