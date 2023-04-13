Мандрыкина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кравченко Марфа Демьяновна

Отец ребёнка: Мандрыкин Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
25.06.1892

Сын: Мандрыкин Давид Демьянович

Отец ребёнка: Мандрыкин Демьян Яковлевич

Рождение ребёнка
14.05.1894

Дочь: Бобровская Гликерия Демьяновна

Отец ребёнка: Мандрыкин Демьян Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыкин Демьян Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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