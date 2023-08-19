Мандрыкин Демьян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкин Демьян Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кравченко Марфа Демьяновна

Мать ребёнка: Мандрыкина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
25.06.1892

Сын: Мандрыкин Давид Демьянович

Мать ребёнка: Мандрыкина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
14.05.1894

Дочь: Бобровская Гликерия Демьяновна

Мать ребёнка: Мандрыкина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыкина Татьяна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно