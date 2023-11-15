Freund Марфа (Martha)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1915
Отец: Freund Heinrich
Мать: Freund Anna Elisabeth
Крещение
18.01.1915
в молитвенном доме Карлсруэ кистером Г. Кляйншмидт. Восприемники: Яков Акст, Карл Фрейнд, Марфа Акст, Любовь Стоянова ГАСК (Государственный архив Ставропольского края) Ф.135 Оп.78 Д.329 Метрические кн... Показать все
Смерть
Неизвестно