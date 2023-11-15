Freund Марфа (Martha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFreund Марфа (Martha)

Freund Марфа (Martha)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1915

Отец: Freund Heinrich

Мать: Freund Anna Elisabeth

Крещение
18.01.1915
в молитвенном доме Карлсруэ кистером Г. Кляйншмидт. Восприемники: Яков Акст, Карл Фрейнд, Марфа Акст, Любовь Стоянова ГАСК (Государственный архив Ставропольского края) Ф.135 Оп.78 Д.329 Метрические кн... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close