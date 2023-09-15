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Виногорова Наталья Константиновна

Место рождения

Шогаль, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1897

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Шогаль, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Толстухина Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виногоров Лаврентий Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кадочникова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бамбурова Юлия Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рассолова Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Виногоров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Фёдор Лаврентьевич

Смерть
1963
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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