Виногорова Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Толстухина Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виногоров Лаврентий Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кадочникова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бамбурова Юлия Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рассолова Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Виногоров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Виногоров Фёдор Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963