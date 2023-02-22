Архипов Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1906
Дата смерти06.08.1981
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906
Отец: Архипов Иван Архипович
Мать: Архипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1981
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область