Архипов Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Карп Иванович

Архипов Карп Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1906

Дата смерти

06.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906

Отец: Архипов Иван Архипович

Мать: Архипова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Галина Анатольевна

Смерть
06.08.1981
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close